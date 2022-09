Niet dat we er nog aan doen maar nu Jaap van Dissel weer is opgetakeld uit de upside down gaat het er ineens weer over: corona. Er liggen weer wat schele bejaarden van 90+ in het ziekenhuis, Truus van hiernaast heeft een vervelend kuchje en Pieter-Maurits is gisterenavond maar een keertje niet bij de opera geweest, want ja, je weet maar nooit. Het is allemaal heel erg, en dan heb je ook nog het verhaal van kleine Gideon, die vier keer is gevaccineerd + twee boosters heeft gehad maar nog steeds klinkt als een grondmarmot die in zijn balzak is gehengst door een woelmuis. Wat dan wel weer mooi is: het kabinet heeft TOTAAL NIET nagedacht over Het Geval Dat. "Het kabinet is niet voorbereid op de zwaardere scenario's", aldus Jolande Sap van het MIT. JOLANDE SAP. Jolande Sap. Jolande Sap. Jolande Sap, die niks kan, heeft weer een of ander baantje en komt waarschuwen voor noodscenario's en back-up-plannen. Lekker is dat. Dus nu moeten we kiezen of we bozer zijn op Jolande Sap, met haar bangmakerij over een flauw griepje dat niet meer bestaat, of op een kabinet dat de boel gewoon wéér niet op orde heeft als iedereen straks in paniekmodus schiet omdat tante Sjaan van 102 eruit is genaaid. Op wie bent u bozer?

Boos, bozer, boost, boosterprik Ik ben vreselijk boos op: Jolande Sap met haar bangmakerij

Het kabinet dat weer eens achter de feiten aan loopt

Gewoon allebei oprotten



Poll is Verlopen.

Boos, bozer, boost, boosterprik Ik ben vreselijk boos op:

DING DONG CORONA ALARM