Voor al die keren dat hij je naar school bracht - tot je zelf mocht. Dat hij kwam kijken bij de voetbal. Dat hij de bandenspanning controleerde. Dat hij na z'n werk een lekker groot potje bier dronk. Dat hij zich niet bemoeide met het koken. Dat hij zich wel bemoeide met het koken en dat het niet per se een succes was. Dat hij je op de fiets zette, al was dat eigenlijk opa, maar dat is ook een vader. Dat hij het hele takkeneind naar Perpignan reed. Dat hij je hielp bij het huiswerk tot het huiswerk voor hem ook wat te ingewikkeld werd. Dat hij het grind ging harken en dat hij het gras ging maaien. Dat hij de beesten ging voeren. Dat hij een trucje had met de appelmoes die niet open ging: mes onder de deksel, floep, en gaan. Dat hij je leerde een spijker in de muur te rammen, al snapte hij er zelf ook weinig van. Dat hij je meenam naar de voetbal, naar de TT, naar het korfbal (?), naar het dorpsfeest. Nu neem je hém mee. Dat hij zei dat je 'voorzichtig' moest doen. Dat hij het oliepeil controleerde. Dat hij in de discotheek stond om je op te halen. Dat hij je leerde wie je kon vertrouwen. Dat hij grote verhalen had. Dat hij voordeed hoe een fietsband te plakken - dag later weer lek. Dat hij je meenam naar oma. Dat hij de kozijnen schilderde. Dat hij er was als je weer eens moest verhuizen. Dat hij er was toen je was gevallen. Dat hij er was toen je was gedumpt. Dat hij je wat leerde over verenigingsleven, vrijwilligerswerk, punctualiteit, broederschap, vriendschap en allerlei andere dingen die in meer of mindere mate belangrijk zijn. Vaders, de meesten dan toch, zijn geweldig. Deel uw mooiste herinnering aan uw vader in de comments. Beloning: een schouderklopje, van uw vader.