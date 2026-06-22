Voor de lezers van onze jongste reportage uit Londen geen verrassing, voor alle andere mensen ook niet (ook omdat Donald Trump het gisteren al heeft verklapt): de Britse premier Keir Starmer gaat zo vertellen dat hij op zoek is naar een functie elders. De burgemeester van Manchester Andy Burnham is via een tussenverkiezing het parlement ingekomen en dat maakt in het Britse systeem check in the box, stift, Leg Before Wicket waardoor hij Starmer zonder nieuwe verkiezingen kan opvolgen. We willen verder geen parallellen trekken maar na de chaos onder de Conservatieven van Boris Johnson en een krop sla werd Starmer twee jaar geleden gekozen met na een soort 'het kan wél'-campagne die centrisme en competentie moest uitstralen. Dat bleek echter vooral een campagne te zijn: Keir Stamer maakte weinig beleid maar wel veel ruzie, het enige waar hij echt in slaagde was het onderdrukken van de vrije meningsuiting en ook na Henry Nowak en 'Belfast' kwam hij niet veel verder dan een socialmediaverbod voor kinderen. Ondertussen staat Nigel Farage bovenaan in de peilingen, maar ook De Groenen (?) en de LibDems (!?) scoren bijna net zo hoog als Labour en de Conservatieven. Dat wordt een minderheidskabinetje!

Update: Extreem doodvallende speech waarin Starmer net doet alsof het zo lekker ging. Ja maat daarom stap je op na twee jaar.

Update: Nou hè hè. Hij heeft de Koning gemeld dat hij opstapt. Starmer blijft demissionair tot Labour een nieuwe leider heeft gekozen. Nu nog even The Sun bellen of ze al een alternatief hebben voor 'Two Tier Kier'.

Update: Ging uiteindelijk wel lekker vlot zo. Geen 'epifaan moment', beetje huilen, opgeruimd & netjes.