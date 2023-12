Het is allemaal een beetje knippen en plakken op internet, zei Pritt bij onze eerste kennismaking en dat was het. Knippen en plakken in tekst en plaatjes. Daarna leerde ik mezelf politieke video's knippen en plakken in iMovie, vervolgens knipten en plakten we ons een weg door stemmentellingen en referenda en weer later leerde ik mezelf knippen en plakken in boekhoudsoftware en bedrijfsperikelen. Na bijna dertien jaar, meer dan tienduizend topics aan de redactietafel van GeenStijl, ruim vier miljoen mensen naar de stembus op een onstuimige voorjaarsdag in april en ruim vijf jaar in het stuurhuis van GS Magenta, ben ik uitgeknipt en klaar met plakken. Het was een uitdaging en een avontuur, een wilde achtbaan op een koude kermis, een vrije leerschool met onvergetelijke levenslessen, en uiteindeijk een permanente principiële plicht in soms een eenzame onderneming. Dertien jaar in een dozijn als blogger, het is nauwelijks een carrière, maar daar ging het ook nooit om en ook aan geen carrière komt een eind. Wat er aan vooraf ging staat hierboven in het even willekeurige als finale knip- en plakwerk. Bedankt voor alle min, onmin en de pluskudo's. Het genoegen was geheel wederzijds.