Brante & Immink - Timmer-niet-mans-genoeg

Kent u de uitdrukking: kill your darlings? Dat hadden wij met de titel van  deze aflevering moeten doen, maar we deden dat toch niet. Slapheid? Waarschijnlijk wel. Maar niet zo slap als de Weke Knieën uit Limburg, zoals hij zelfs in zijn eigen provincie wordt genoemd. 

Stel je voor, helemaal voor niets je maag laten dichtnieten en een liedje uit grootmoeders tijd proberen te lipsyncen en dat het allemaal voor niets is. Onze prognose voor deze bejaarde koorknaap: binnen drie maanden 45 kilo erbij.

Tags: timmer, mans, toedeledokie
@Brante en Immink | 02-11-25 | 15:05 | 140 reacties

Reaguursels

