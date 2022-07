Slecht nieuws voor iedereen die druk is met het zoeken naar foto's van ongelukken met auto's van SPIE: we mogen weer een coronaprik halen. "Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt naar verwachting vanaf de tweede helft van september de mogelijkheid een herhaalprik tegen corona te halen. Als eerste worden de mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd, daarna alle anderen van 12 jaar en ouder." Het kabinet bereidt zich voor op een nieuwe coronagolf, en doet dat een stuk verstandiger dan vorig jaar, toen de boosterronde veel te laat begon en de oversterfte in november de lucht in piekte en we uit omikronangst in december een nieuwe lockdown kregen. Nu mag iedereen die dat wil (en laten we het in vredesnaam allemaal vrijwillig houden) dus vanaf half september een nieuwe prik halen. De inmiddels afgelopen zomerpiek hebben we zonder maatregelen doorgemaakt, hopelijk lukt dat deze winter ook. Want ja. Prikken HELPT (vooral voor kwestbare groepen, hierrr Kamerbrief & OMT-advies).