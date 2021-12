Joh echt. Dat zag je ook al weken aankomen. Echt ik begrijp het niet, iedere paardenlul met een zakjapanner kon verzinnen na de allereerste berichten uit Zuid-Afrika, dat dit dingetje met zijn 3-5 keer snellere pootjes binnen een maandje of wat headlines zou gaan maken bij ons. En oh oh oh ja hoor, eindelijk komt men in beweging. Wat ik niet goed snap is dat men zich na twee eerdere golven door snellere varianten toch opnieuw heeft laten verrassen door omicron.

Er is slecht 1 ding waarop we mogen hopen en als ik religiues was, om zouden mogen bidden en dat is een veel milder verloop van deze variant. Als dat niet zo is, zijn we echt maximaal de sjaak. Blijkt ie een griepje, dan mag de vlag uit want dan is dit het natuurlijke vaccin waar zelfs de wappies geen nee tegen kunnen zeggen. We gaan het allemaal zien de komende weken. Happy new year!