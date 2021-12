Waarom weer die van Dissel eigenlijk.

Mag ik nog even zijn woorden onder ede hier herhalen.

“En ik denk wat je in deze grafiek geïllustreerd ziet en uhmm wij vonden als OMT het effect dermate uhm uhm duidelijk en ook dramatisch en met name het effect omhoog advies afgaven om de situatie zo veel mogelijk te stabiliseren en omlaag te krijgen door de avondklok en de bezoekersregeling wel in te voeren.“

(Ik wilde iets meer van zijn verhaal plaatsen, maar men hanteert hier tegenwoordig de twitter methodiek, dus dat past niet)

Dit was nadat we in het buiteland al lang hadden gezien dat de avondklok geen zak uitmaakte, iets dat in Nederland ook nog eens is bevestigd doordat Rutte de avondklok met een uur verlengde zonder enig effect op de cijfers. Je hoort er ondertussen niemand meer over.

Maar het was een grove schending van de vrijheid. En Willem Engel die iedereen uitlachte, want de dansleraar had hier gewoon gelijk.

Ja, gekke dansleraren hebben hier meer gelijk dan zogenaamde deskundige die meebapelen aan beleid. Dat is iets om je druk over te maken.

Maar ondertussen wordt ik dus wel nog altijd geacht naar een van Dissel te luisteren en het beleid van dit kabinet serieus te nemen. Een kabinet en “deskundigen” die vrijheden bij het grof vuil zetten en keer op keer ernaast zitten met hun beleid.