Ja zeg hadden we net de ene onder controle gooit een nieuwe roet in het eten soms denk je dat het nooit ophoudt!

Mooi, is de boel weer. En dan bieden AstraZeneca (2 shots) en Jansen volgens Van Dissel ook nog eens "bijna nul" bescherming tegen omicron-besmetting. Gelukkig heeft Ursula - die een EU-brede vaccinatieplicht wil - genoeg Pfizer ingeslagen om de hele FIFA 20 keer om te leggen ( factcheck ) om in ieder geval niet tekort te komen als die vaccinatieplicht in steeds meer EU-lidstaten van kracht wordt.

Het is nog altijd niet heel duidelijk hoe goed het huidige Pfizer-vaccin tegen omicron werkt. Volgens Pfizer zelf kom je met 2 shots + 1 booster een heel eind. Een Zuid-Afrikaanse studie naar 78.000 waarschijnlijke omicron-besmettingen - waarvan ongeveer de helft 2 Pfizer shots had, suggereert dat het vaccin voor slechts 30% beschermt tegen besmetting. Bij Delta was dit in het begin 88%, maar na zes maanden zonder booster 47%. Wel zouden 2 shots bij omicron nog wel voor 70% tegen ziekenhuisopname beschermen.

De eerste kleine Britse studie (n=12) suggereert dat "the ability of their antibodies to neutralise Omicron was reduced by between 20 and 40 times", wat dan overigens ook weer niet 1:1 te vertalen valt naar 'hoe goed' het vaccin beschermt tegen besmetting of ziekte. Een Israelische studie claimt ongeveer hetzelfde, maar is net als de twee eerder genoemde studies mild optimistisch over het effect van een booster.

In maart lanceert Pfizer hun aparte omicron-vaccin, maar is waarschijnlijk pas over een half jaar massaal beschikbaar. Dat vaccin wordt 3 shots exclusief boosters. Je moet er maar zin in hebben.

Pfizer Bro! (haat big pharma)

Cijferdraadje over besmetting en ziekte-ernst