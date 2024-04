Alle mensen gaan een keer dood, maar oude mensen gemiddeld gezien net iets eerder. En weet u wie er pas echt vaak doodgaan? Juist, hulpverleners in Gaza de alleroudste mensen. Toch is de media dol op de alleroudste man of vrouw die het loodje legt. Dan vullen de nieuwssites zich met overlijdensberichten vol nutteloze details over de zojuist uitgeklokte oldtimer, alsof u ook 114 jaar oud wordt als u elke ochtend een glas aguardiente achterover gooit, consequent 's middag een rondje door uw olijfgaard loopt of elke avond uw puddingbuks oppoetst. Natuurlijk niet. U klopt al op Walhalla's poort ruim voordat u de eeuw aantikt, omdat u iedere dag uitlaatgassen staat te happen in de file en uw lichaam steeds meer PFAS bevat. Die n=1 onderzoekjes zijn helemaal niets waard en dragen enkel bij aan het idee dat het in het leven meer om de kwantiteit in plaats van de kwaliteit gaat. En zodra de oudste doodt is, dient zich een nieuwste oudste persoon aan die absoluut helemaal niets anders deed voor zijn of haar bekendheid dan heel lang wachten met sterven. Die verdwijnt uiteraard een paar maanden later ook onder de zoden en zo blijven we rondjes draaien in deze mediacarrousel op de kermis van de uitgestelde dood. Mocht het te lang duren, dan is er altijd nog de oudste Nederlander, oudste Gelderlander, oudste Nederlander in Australië, oudste olifant van Nederland of op één na oudste persoon ter wereld om exact dezelfde nietszeggende kutstukjes over te schrijven. Stop er gewoon mee, want dit riedeltje wordt te oud.