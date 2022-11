Bij het CBS slaan ze zichzelf de hele dag op de borst over hoe betrouwbaar hun cijfers wel niet zijn. Groot was dan ook onze schok toen wij er vorige maand achter kwamen dat het CBS vier jaar lang heeft gedaan alsof Nederlanders vergeleken met Belgen en Duitsers in heel erg grote huizen wonen. Het gemiddelde woonoppervlak per persoon bleek namelijk geen 65 vierkante meter te zijn, maar 53 vierkante meter.

En wat lezen we nu? CBS-medewerker en hoogleraar demografie Ruben van Gaalen is meer dan een jaar geleden, in augustus 2021, al op de hoogte gesteld van de fout door een onderzoeker. Van Gaalen beloofde de opmerking 'even terug te koppelen' en vervolgens gebeurde er... meer dan een jaar lang niets. Pas op 14 oktober 2022 plaatste het CBS héééél stilletjes een erratum op de site.

En dat, terwijl De Correspondent een heel verhaal schreef over hoe verschrikkelijk groot 'de Nederlander woont', het getal werd aangehaald door columnisten van de Volkskrant en het FD, en bovendien lijkt een lid van de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen nog altijd in deze fictie te geloven. Dat had dus allemaal al lang gerectificeerd kunnen worden, als het ze bij het CBS ook maar iets had kunnen schelen of hun cijfers kloppen of niet. Maar ja, zoals Van Gaalen al zegt: "Het zijn net mensen, die CBS-ers :)". Hahaha!

"Je hoort van me"