Hoera (3x) Alexia 21 in het StamCafé
ONZE koningin
Vandaag zingen we het Wilhelmus net ietsje harder (doen we elke ochtend voor het schijten) want onze favoriete Prinses der Nederlanden alsook van Oranje Nassau, Hare Koninklijke Hoogheid ALEXIA is 21 jaar geworden. Betekent dus dat Alexia vanaf nu mag zuipen in Amerika, recht heeft 100 procent wettelijk minimumloon, mag gokken en zelfstandig een uitkering mag aanvragen. Dat laatste zal niet hoeven want een uitkering hebben papa Willie en zus Amaal al en bij acute geldnood kan ze desnoods Antoon ff aanschieten. Er zijn best wel wat dingetjes aan het Koningshuis waar we af en toe chagrijnig over zijn, maar op een of andere manier worden we nooit van Alexia. Al krijgt ze een toelage van 10 miljoen, al rolt ze in ieder kudtdorp waar ze handjes moet schudden de hele dag met haar ogen, al vlucht ze naar
Canada Griekenland als heel Nederland op de IC ligt, al duikt ze bij elke irritante zanger in de auto, wij klagen niet. Uiteraard bedoelen we daarmee niet te zeggen dat Alexia 'de lekkerste' prinses is. Nee, dat bedoelde Sander Schimmelpenninck. Toen ze 15 was. #NeverForget.
🎉 Prinses Alexia viert vandaag haar 21ste verjaardag.— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) June 26, 2026
📷 RVD pic.twitter.com/b4tFlcBo9o
Alexia 18— Mies (@MiesBee) June 26, 2023
Let them eat cake pic.twitter.com/7x5dcC1cGp
Ook gefeliciteerd namens Dennis & Ron!
Prinses Alexia viert vandaag haar 21e verjaardag. pic.twitter.com/jXNnnCPbdy— Dennis & Ron (@DenRonCol) June 26, 2026
Reaguursels
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