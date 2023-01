Vuurwerk. Het is mooi om naar te kijken, en de knallen horen er ook bij. Maar dan wel op 1 januari om 0.00 uur. Dus niet dat geklier dat in november al begint en de hele maand december doorgaat. Een periode waarin dat door Halsema gewenste landelijke vuurwerkverbod reeds bestaat maar nu al niet kan worden gehandhaafd. Begin daar eerst maar eens mee, Halsema.

Tegelijkertijd heb ik me altijd afgevraagd hoe wenselijk het is dat mensen in groten getale aan de alcohol zitten en vervolgens met vuurwerk in de weer gaan dat niet per ongeluk in iemands gezicht of hand moet afgaan, want dan is het dag met het handje, oor of oog. Laat staan overmoedige en onnadenkende pubers die indruk willen maken met een vuurwerkstunt. Ik vermoed dat zo de meeste vuurwerkslachtoffers vallen.

Uiteindelijk denk ik dat vuurwerk niet het fundamentele probleem is. De problemen zitten enerzijds bij mensen die het moeilijk vinden om zich aan regels te houden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden - en dat probleem speelt 365 dagen per jaar, bijvoorbeeld in het verkeer. Anderzijds hebben we een bestuur dat vanuit idealistisch wensdenken haar eigen handhavingscapaciteit heeft wegbezuinigd en intussen volop met de domineesvinger wappert naar brave burgers in plaats van de rotte appels te verwijderen. Pluk de rotte appels eruit en Nederland zal een stuk prettiger worden. Ook mét vuurwerk tijdens Oud en Nieuw.