Dynamiet is nitroglycerine in kiezelgoer. Maakte het een stukje stabieler, iets waardoor de mijnbouw een behoorlijke boost kreeg. Massaproductie was mogelijk, en de gedolven stoffen gaven groen licht voor de industriële revolutie. Buskruit is een deflagrerend mengsel, wat door gasvorming een kogel afschiet of een rotje doet ontploffen. Beiden zijn ontworpen voor heel verschillende doeleinden. Dynamiet in een kanon maakt een granaat van het loopstaal.

Door het dynamiet uit te vinden verdiende Alfred Nobel overigens zijn fortuin, en door zijn weerzin over het gebruik van zijn uitvinding in oorlogen is hij op de nobelprijzen uitgekomen, een prijs uit zijn fortuin- voor wetenschappelijke doorbraken voor de vrede en medische wetenschap. Wat weer motivatie geeft. Want roem en centjes voor de boodschappen.