Yessss was gisteren al heisa in een deel van het land (in een ander deel van het land heerlijk, zul je altijd zien) en vandaag krijgen we ronde twee. Onweer, veel regen, hagel, wateroverlast, foto's van Franse auto's die door het water ploegen, the whole shebang. Code Geel in acht provincies behalve Frl-Gro-Dr-Ov. "Plaatselijk kan in een uur meer dan 30 mm regen vallen. Dit staat ongeveer gelijk aan wat er gemiddeld in een halve maand mei valt." De ellende komt einde dag het land in, genoeg tijd om afscheid te nemen van Valkenburg, zandzakken voor de deur te pleuren & oma naar de zolder te sjouwen. Hou je veilig!