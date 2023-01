Wat een jaar he mensen. We bedoelen: vorig jaar was het ook een jaar, maar dit jaar dus ook. En een jaar is geen jaar zonder een plaatjesoverzicht van uw roze huiscartoonist Cortés. Hierbij zij aangetekend dat het dit jaar best wel weinig plaatjes waren, en daarom heeft de redactie besloten de Boosvogel een flinke trap onder zijn cloaca te geven (precies op de plek waar het niet grensoverschijdend is) opdat we volgend jaar wat meer Cortoons mogen publiceren. Want de kwaliteit is zoals altijd weer uitmuntend.

Januari: The Vice of Holland

Het jaar begon met heel veel views voor een YouTube video over een tv-programma en we weten nu nog steeds niet hoe alles zit, maar wel dat Linda de Mol het grootste slachtoffer is. Tenminste, volgens Linda de Mol.

Februari: People crusher

Toeslagen versie

Helaas ook een terugkerend thema dit jaar. Verhalen over hoe het bij het toeslagenschandaal allemaal toch nog een beetje erger was dan we al dachten. En de tribunalen? Die kwamen er (nog) niet.

Maart: Tsar Putin

Oorlog in Europa en wij hielden gewoon verkiezingen en deden onze verwarming aan. En we zetten een paar diplomaten uit. Dat zal 'm leren!

Mei: Chief Tweeting Bird

Weet u nog, in mei? Toen zou Elon Musk Twitter kopen. Iedereen in rep en roer. En toen... Deed hij het alsnog!

Mei: Pinokia

Gifje!

Er is ook een gifje!

Zonder enige twijfel de cortoon van het jaar. En ja dat mogen wij zeggen. Want als u dacht we in 2021 met Functie Elders wel een hoogtepuntje in de leugenachtigheid van de primus inter pares van onze regering hadden gehad, dan liet Rutte met zijn oproep hem toch eindelijk eens een keer te vertrouwen zien dat het altijd erger kan.

Juli: Stikstof NOx

Boeren, stikstof, protesten, gedoe, kaartje, alles.

Augustus: Boze Blanke Man

GeenStijl begon dit jaar met een nieuwe columnist, die op zijn beurt weer begon met een belangwekkende serie over een van de meest verguisde figuren uit ons land (en daarbuiten), te weten de Boze Blanke Man.

Oktober: Dead Piggybank

We tikten dit jaar een miljoenmiljard topics over inflatie. Want alles werd wel duurder, maar niet goedkoper.

Oktober: Clowntje Koolmees

Strikt genomen geen cortoon, maar een fotoshop. Maar is ie daarom minder? Clowntje Koolmees kreeg een nieuw baantje.

Oktober: Safari Eurabia

En oh ja. Laatst maar niet liest. Wij brachten dit jaar, modern als we zijn, EEN BOEK uit. Met een voorkant. Van Cortes. Arthur van Amerongen trok Europa door op zoek naar de ziel van het jongste geloof op het oude continent. Helaas pindakaas uitverkocht, maar nog wel terug te lezen op www.geenstijl.nl.