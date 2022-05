Zegt u het maar.

Aan de ene kant voelt het wel een beetje toevallig dat net op het moment dat Elon Musk al dan niet bezig is met het kopen van Twitter, er een verhaal opduikt bij Business Insider waarin Musk ervan wordt beschuldigd dat hij in 2016 een SpaceX-stewardess tijdens een massage met een stijve penis zou hebben gevraagd in ruil voor een paard seksuele handelingen te verrichten. Nadat zij dit geweigerd had, zou ze door het bedrijf minder zijn ingehuurd.

Maar aan de andere kant was een MeToo beschuldiging tegen de rijkste man op aarde, ook voordat half blauwgevinkt Amerika het in de broek deed voor zijn aankoop van Twitter, sowieso een nieuwswaardig verhaal. Zeker omdat uit documenten zou blijken dat SpaceX in 2018 met de stewardess een schikking van 250.000 dollar heeft getroffen, met daarin een zwijgclausule.

Maar aan de andere kant is het een beetje vreemd dat het verhaal gebaseerd wordt op een verklaring van een vriendin van het vermeende slachtoffer die zelf niet bij het incident aanwezig is geweest, en verder 'e-mails' en 'andere documenten' die door die vriendin aan Insider zijn overhandigd, en zou het best waar kunnen zijn dat er "a lot more to this story" is, zoals Musk aan Insider mailt.

Maar aan de andere kant is het in de Amerikaanse claimcultuur nogal riskant als Insider zomaar iets publiceert, en voelen tweetjes van Musk over dat de aanvallen allemaal politiek zijn als een beetje een goedkope verdediging.

Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat er in de VS op dit moment een enorm publiek is voor welk verhaal dan ook dat Musk in diskrediet brengt. Een beetje net zoals met een zekere Amerikaanse president die nu al een tijdje niet meer op Twitter zit.

Maar aan de andere kant weigert Musk uitleg te geven over hoe het dan wél zit. ""If I were inclined to engage in sexual harassment, this is unlikely to be the first time in my entire 30-year career that it comes to light," he wrote, calling the story a "politically motivated hit piece." Insider extended the deadline and reiterated the offer to Musk to comment on the claims. He did not respond." Als het allemaal anders zit, dan is dit het moment voor Musk om dat uit te leggen.

Maar aan de andere kant is het misschien zo dat SpaceX en Musk zich ook aan een zwijgclausule in het contract te houden hebben.

Maar aan de andere kant is het verhaal nu toch al openbaar, en is het belangen om die duidelijkheid te geven nu overduidelijk veel groter.

Maar aan de andere kant is het met dit soort verhalen ook extreem lastig je te verdedigen, zeker aangezien een groot deel van de Amerikaanse media-elite heel erg graag wil dat je schuldig bent.

Maar aan de andere kant voelt een erotische massage in ruil voor een paard wel heel erg Elon Muskesk aan.

Maar aan de andere kant

Elon-gate, en elongate, snapt u hem?

Maar aan de andere kant is dit de man die een poep-emoji stuurt aan de CEO van Twitter als hij diens op het oog niet extreem onredelijke verhaal over spambots niet gelooft.

Maar aan de andere kant is het nu wachten op iedereen die gaat roepen dat dit allemaal is bedacht om af te leiden van Hunter Bidens laptop/ de 5 miljard van Hugo/ de sms'jes van Rutte/ de flink gestegen frietprijzen!!1!!

Dus zegt u het maar.