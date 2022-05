Nou, zit waarschijnlijk als volgt. Omdat er in de reacties op Elons tweets altijd heel veel Elon-achtige spambots opduiken die je doorverwijzen naar een of andere cryptomunt, denkt Elon dat dit een van de problemen is die Twitters succes in de weg staat. Dat is niet zo, en nu blijkt ook uit een filing van Twitter zelf dat minder dan 5% van de gebruikers uit spambots bestaat. In bovenstaande tweet citeert Elon niet uit het Reuters-bericht dat hij deelt, "Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users" is iets dat hij simpelweg zelf mededeelt.

Het is onduidelijk waarom dit de deal tijdelijk stopzet. Gelooft hij de bevinding niet? Is dit een pressiemiddel om iets anders te bereiken? Probeert hij op laste van een boete van $1 miljard onder de deal uit te komen? Lekker vaag allemaal weer, en dat zie je natuurlijk meteen terug in Twitters koers. De voorbeurs daalde eventjes tot min 25%, maar schommelt nu even rond de min 19%. Ook de Tesla-koers beweegt neerwaarts, maar stijgt nu juist 5% in de voorbeurs - de daling begon immers toen Elon op Twitter bood, omdat aandeelhouders dachten dat hij zich dan niet meer op Tesla zou kunnen concentreren.

Ook niet onbelangrijk: een deel van Elons financiering van de deal wordt gedekt door zijn Tesla aandelen.

UPDATE: Musk tweet "Still committed to acquisition".

Context: Elon betaalt $54.20 per aandeel

Het samenleven van Twitter en Tesla