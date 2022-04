Belangrijk, dus in de herhaling: Elons plannen voor Twitter

Eerst leek het er nog op dat Twitter de gifpil zou nemen om Elon buiten de deur te houden. Vervolgens leek het er even op dat Elon aandeelhouders individueel met zogeheten tender offers zou benaderen. Maar gisteravond opende de Wall Street Journal in een exclusive ineens met "Twitter Inc. is in discussions to sell itself to Elon Musk and could finalize a deal as soon as this week". En hedenochtend kopt de New York Times de zaak nog sterker: "Twitter is nearing a deal to sell itself to Elon Musk, two people with knowledge of the situation said", en schrijft dat de onderhandelingen tot maandagochtend door zijn gegaan.

Aan de onderhandelingen ging vooraf dat Musk op 21 april onthulde hoe hij voor zijn bod van $43 miljard zou betalen, en hiermee elke twijfel wegnam dat hij het daadwerkelijk zou kunnen leveren. $21 miljard komt uit zijn eigen persoonlijke vermogen door aandelen te verkopen, $12,5 miljard leent hij met zijn Tesla-aandelen als onderpand en de resterende $13 miljard wordt onder leiding van beleggingsbank Morgan Stanley geleverd via debt financing afkomstig van "nearly every global blue-chip investment bank aside from the two advising Twitter."

Kortom, Musk had een sterk kaartendek en dat valt af te lezen uit het verslag van de bijeenkomst: "Mr. Musk made his pitch to select shareholders in a series of video calls, with a focus on actively managed funds, the people said, in hopes that they could sway the company’s decision. Mr. Musk said he sees no way Twitter management can get the stock to his offer price on its own, given the issues in the business and a persistent inability to correct them. It couldn’t be learned if he detailed specific steps he would take, though he has tweeted about wanting to reduce the platform’s reliance on advertising, as well as to make simpler changes such as allowing longer tweets."

Lol, 'zelfs als ik het uit zou leggen zouden jullie het niet kunnen, geef me je bedrijf'. WSJ schrijft dat "Some shareholders rallied behind him following the meetings."

De New York Times citeert analyst Dan Ives van WedBush Securities, die voorspelt dat Elon de slag gaat winnen: "Wall Street was likely to view the openness of Twitter’s board to Mr. Musk’s bid as “the beginning of the end for Twitter as a public company with Musk likely now on a path to acquire the company unless a second bidder comes into the mix." En inderdaad, na initieel zo'n resoluut verzet, voelt het plotseling tonen van ontvankelijkheid nu alsof de beslissing eigenlijk al genomen is.

TRUMP (en Wilders) TERUG WANNEER.

UPDATE - Bloomberg: "Twitter is working to hammer out terms of a transaction and could reach an agreement with Elon Musk as soon as today if negotiations go smoothly, according to a person with knowledge of the matter."

