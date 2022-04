Piers Morgan, zélfs als-ie wel gelijk heeft (zoals helaas ook in deze kwestie) is die man reden genoeg om Engeland van kust tot kust van de kaart te vegen. Maar genocide mag ook al niet meer van WOKE. Dus dan maar een snijdend stukje tekst op een Nederlandse website.

Bovenstaand het interview dat Piers' herintreding in het medialandschap moet inluiden. En aan tractie geen gebrek in ieder geval. Donald zelf (onderstaand), z'n zoon (niet die normalere stille maar die luidruchtige coke-debiel), Nigel Farage, Caitlin Jenner, Candace en iedereen daar tussenin vindt er het hunne (en hetzelfde) van. En met pijn in het hart moeten we vaststellen dat Piers gelijk heeft, want er waren uiteindelijk dusdanig weinig bewijzen voor het daadwerkelijk stem-riggen van de verkiezing dat zelfs Trumps eigen minister van justitie William Barr namens Trumps eigen ministerie van justitie zei dat er simpelweg niet genoeg bewijs was voor stemfraude.

Breitbart claimt dat de audio van deze trailer misleidend gemonteerd is, maar dat bepalen we na het zien van de hele aflevering zelf wel. De dialoog die tot de bovenstaande relatiebreuk leidde: "Piers Morgan told Trump the 2020 vote “was a free and fair election. You lost.” “Only a fool would think that,” Trump shot back. “You think I’m a fool?” Morgan retorted. “I do now, yeah,” Trump responded."

Er was overigens wel zwaarwegende fraude, maar elders. De échte, daadwerkelijke fraude werd gepleegd door de FDA, dat de goedkeuring van het vaccin kunstmatig en bewust over de verkiezing heen tilde omdat Trump anders gewonnen zou hebben.

Morgan reageert op Trumps reactie

Nee *jij* bent een lul

Met de slechtste visuals van het jaar

Never forget het begin van onze inmiddels chronische depressie