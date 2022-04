Een 'cryptische' verwijzing naar zogeheten directe "tender offers"

Is bovenstaande tweet een verwijzing naar zogeheten "tender offers" waarin een Raad van Bestuur omzeild wordt en aandeelhouders direct met het bod benaderd worden? Bloomberg denkt van wel en wij hopen het vooral. "If Twitter directors ultimately reject him, the world could learn whether Musk was truly threatening a direct appeal to shareholders or had just added the 1956 Elvis Presley hit “Love Me Tender” to his playlist." Lol.

Elon zei in zijn TED-interview afgelopen donderdag dat hij "not sure" is of zijn oorspronkelijke bod zal slagen, en dat hij een Plan B heeft, dat hij verder niet toelichtte. Analisten van Bloomberg Intelligence Mandeep Singh en Ashley Kim schreven vrijdag dat: "Musk may try to partner with investors including Oracle Corp., given that its co-founder Larry Ellison is on Tesla Inc.’s board, along with a group of private equity firms including Thoma Bravo." Vooral die laatste naam verbaast enigszins, omdat Thoma Bravo eerder juist genoemd werd als zogeheten White Knight, oftewel een concurrerende privékoper die het de Raad van Bestuur wél goed gezind is.

Ondertussen lijkt Twitter-oprichter Jack Dorsey onversneden pro-Elon (na breek). Hij bezit 'slechts' 2,25% van Twitter, zit tot 'slechts' eind 2022 in de Raad van Bestuur, en is blijkens de onderstaande uitwisseling dusdanig klaar met het bestuur dat hij moedwillig dingen zegt die hij statutair niet mag zeggen. Namelijk dat Twitter een ongelofelijk kutbedrijf is.

Oprichter Jack (bezit 2,25%, tot eind 2022 in Raad v Bestuur) duidelijk pro Elon

Elon geeft niet om "economics". Snappen we!

Het gehele gesprek over Twitter

Nieuwe interviews: Elon is dakloos

Het gehele (nieuwe) interview

het krachtenveld