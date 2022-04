Mensen wen er maar aan dat social media bedrijven, de EU en onze regering alle in hun ogen ongewenste info gaat blokkeren en Geenstijl kan daar ook wel eens mee te maken krijgen! RT is in heel de EU al van de buis gehaald zodat wij geen info meer van Russische zijde kunnen ontvangen en zelf kunnen bepalen of het propaganda is of niet. De propaganda van Zelinsky wordt door onze strot geduwd en tegenwoordig heb ik ook via ZIGGO een Oekraïnse TV-zender die de hele dag oorlogspropaganda uitzendt, kan er niets van verstaan want engels schijnt te moeilijk te zijn voor die gasten.

De EU aan het lijntje van de USA bepaald of een regiem of persoon deugt of niet.

Olie en gas uit Qatar is prima want daar is een regiem dat goed gekeurd is door de EU. Orwell 1984 daar gaan we naartoe. Gelukkig gaat de Duitse economie het ergste lijden onder de sanctie geen gas en olie meer uit Rusland. Is Duitsland fini dan valt de EU ook uit elkaar want het geld is dan op en zijn we eindelijk daar van verlost. Ik zeg doen vandaag nog van Russisch gas af en Duitsland als 1e naar de klote.