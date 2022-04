Soms laait het even op maar meestal wordt het toch gewoon voor lief genomen: de partijleider van wat al sinds jaar en dag een van de grootste oppositiepartijen in de liberale democratie van het Koninkrijk der Nederlanden is, wordt al meer dan achttien jaar met de dood bedreigd door radicaal-religieuzen zonder dat daar ooit iemand voor wordt veroordeeld. Een heel enkele keer wordt er wel eens een huisbezoekje of een juridische reprimande uitgedeeld, meerdere aanslagen of althans voornemens daartoe zijn gelukkig verhinderd door de heus wel alerte veiligheidsdiensten van Dit Land, maar gerechtigheid volgt eigenlijk nooit - hoeveel rolcontainers met uitgeprinte doodsbedreigingen Geert Wilders ook naar binnen duwt bij om het even welk politiebureau. Zwaailichten en sirenes naar je werk, dag in dag uit, is alleen leuk als je agent of ambulancier bent - niet als je probeert om via de politieke weg de grootste en gevaarlijkste religie ter wereld een beetje achter de voordeur van het vrije vaderland te houden. Omdat we er nooit niet bij stil mogen staan, herinneren we u er vandaag nog maar eens aan:

"18 jaar onvrijheid en doodsbedreigingen is een lange tijd. Ik kan mij de geur van vrijheid niet meer herinneren. En ik realiseer me altijd, iedere dag, ochtend, middag en avond dat mijn leven, ondanks de beveiliging, op een dag ineens voorbij kan zijn. Soms vergeet je de zwaarte daarvan en soms vreet het ongenadig aan je. Maar meestal probeer ik er gewoon het beste van te maken, net als iedereen met zijn leven doet." - Geert Wilders.

geen zorgen beer is veilig