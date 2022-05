Wat maakt het allemaal uit. Ook al is het vertrouwen 0%, ze blijven zitten. En als het kabinet valt, dan stemmen we gewoon *weer* op ze. Ook al is het vertrouwen nu 0% , bij de verkiezingen geloven we allemaal weer, net als een mishandelde echtgenote die iedere week weer op de eerste hulp komt, dat 'het echt volgende keer beter wordt'. 'Hij heeft het zo niet bedoeld, en hij gaat zijn leven beteren'. Dat doen we nu al 10 jaar. En daarvoor was het ook niet beter.

Heb ik vertrouwen in Rutte? Nee. Geen enkel vertrouwen. Ja, ik heb het vertrouwen dat hij blijft liegen bedriegen, het land blijft verraden en de burger blijft kontneuken. Dat hij dat blijft doen daar heb ik 100% vertrouwen in.

Maarrrr..... Ik heb nog minder vertrouwen in Nederland, want Rutte zit er nu keer op keer op keer op keer dankzij het volk. Die willen idt beleid. Ze kiezen ervoor. Ook al valt het fucking kabinet, ze kiezen het gewoon weer in het zadel, terwijl het echt keihard werd aangegeven: "Mensen! Als je nu weer op dezelfde partijen stemt, dan zit het gevallen kabinet er strakt gewoon weer!". is echt heeel duidelijk gezegd. En wat doen we: Rutte-4. En nu hebben we er geen vertrouwen meer in. Dus nu gaan we het echt anders doen. Nu geloven we het niet meer.

Sorry hoor, maar geen vertrouwen in Rutte, maar ook niet meer in het volk.