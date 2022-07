BAM. Op de dag dat voor de zoveelste keer bekend werd dat de rot bij de Belastingdienst nog dieper zat dan we al dachten, doet het Gerechtshof in Den Haag er nog een schepje bovenop. '(Leidinggevenden en medewerkers van) de Belastingdienst, afdeling Toeslagen, waaronder het MT Fraude, het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF-team) en de Directie Toeslagen (hierna ook: de Belastingdienst)' worden NIET VERVOLGD voor de toeslagenaffaire. Volgens de hoeders van de rechtsstaat zijn er te weinig aanwijzingen voor knevelarij, zijn duizenden slachtoffers niet kapotgemaakt door 'dwang door misbruik van gezag', is het geen laster als de ene overheidsdienst tegen de andere ten onrechte zegt dat een burger een fraudeur is en blijkt beroepsmatige discriminatie in de meeste gevallen verjaard. En oh ja: medewerkers van de Belastingdienst zijn sowieso immuun tegen strafrechtelijke vervolging, want het zijn medewerkers van de Belastingdienst en niet, we noemen maar wat, onschuldige ouders die jarenlang kapot gemaakt konden worden door de overheid.

Nou zal de uitspraak van het hof, dat het eens is met de afwegingen die het Openbaar Ministerie en de advocaat-generaal (ook het Openbaar Ministerie, maar wel iemand anders), juridisch misschien best in orde zijn (er staat drie keer 'legaliteitsbeginsel' in), het ongemak druipt ervan af. Niet zo gek. Je kunt in Nederland dus jarenlang in georganiseerd verband onschuldige mensen kapotmaken, en dan blijk je achteraf geen enkele strafwet te hebben overtreden. Hier de top 5 gekste dingen die wij in de uitspraak (hele tekst: DAARRRR) zagen.

Op 5: Belastingdienst doet een Wildersje

Dat hebben ze dus gewoon echt geprobeerd. Terwijl staatssecretaris Van Rij in de Kamer de hele dag doet alsof ze het bij de Belastingdienst zo verschrikkelijk vinden dat ze jarenlang mensen hebben gediscrimineerd, stelt de landsadvocaat in de artikel 12-procedure doodleuk dat 'nationaliteit geen ras' is. Daar kwam Wilders niet mee weg, en de Belastingdienst in dit geval ook niet.

Op 4: Als de overheid liegt is het geen laster

Als u op televisie in een DWDD-uitzending zegt dat Jean-Pierre Geelen een pedofiel is, dan heeft Jean-Pierre Geelen daar echt niet zoveel last van en kan hij gewoon blijven schrijven voor de Volkskrant. Toch is het laster. Maar als de Belastingdienst tegen andere overheidsdiensten zegt dat u een fraudeur bent, dan heeft u een ontzettend groot probleem. U hebt dan bijvoorbeeld geen recht meer op schuldhulpverlening en krijgt ook van andere instanties niet waar u recht op hebt. Zo'n leugen van de Belastingdienst is dus vele malen schadelijker. Maar het is geen laster. Dus niet strafbaar.

Op 3: Rechters keken weg

Ja kom nou zeg. Een van de redenen waarom rechters keer op keer uitspraak deden in het voordeel van de Belastingdienst, was dat de Belastingdienst tegen de rechters loog over dossiers. Die leugens zijn niet gedaan door de kaboutertjes, maar '(Leidinggevenden en medewerkers van) de Belastingdienst, afdeling Toeslagen, waaronder het MT Fraude, het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF-team) en de Directie Toeslagen (hierna ook: de Belastingdienst)', zeg maar precies de mensen die nu vrijuit gaan.

Op 2: Immuniteit voor iedereen

Dit is eigenlijk de kern van de uitspraak. Volgens de Belastingdienst, het OM en het Hof deden de ambtenaren van de Belastingdienst alles alleen maar omdat dat moest van de politiek en niet uit eigenbelang. Maar is het geen eigen belang als een ambtenaar een burger kapot maakt alleen maar omdat er op dat moment een politiek klimaat gericht op fraudebestrijding is? Is het geen eigenbelang als de top van de Belastingdienst er keer op keer voor zorgt dat de staatssecretaris van Financiën niet voldoende op de hoogte is van de misstanden en daarom de Kamer verkeerd informeert? Is het geen eigenbelang als een memo waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe fout de Belastingdienst burgers behandelt meer dan drie jaar lang in een la kan liggen? Is het geen eigenbelang als de Landsadvocaat liegt tegen een rechter, alleen maar om een zaak te winnen? Is het geen eigenbelang als advocaten van slachtoffers als 'lastpakken' gezien worden?

Op 1: Belastingdienst heeft dossiers NOG STEEDS NIET op orde

Het gore lef.