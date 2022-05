Ik heb in zowel in mijn werkzame als in mijn privéleven ervaren dat andere culturen er andere normen, waarden en andere regels op nahouden. Via Turkse kennissen weet ik bijvoorbeeld dat er gemakkelijk vaccinbewijzen te regelen waren.

Niet alleen het regelen zelf is makkelijker maar ook de manier waarop over deze fraude word gedacht is in die cultuur anders dan in de mijne. En zo zijn er vele voorbeelden te vinden. Je ziet in meerdere culturen de instelling "dat kan dan wel de bedoeling zijn maar dat regelen/ bepalen we zelf wel"

Stel dus dat zou blijken dat bepaalde bevolkingsgroepen zich minder aantrekken van "onze" regels dan lijkt het me vrij logisch dat de overheid je beter in de gaten houd. Is geen institutioneel racisme maar gewoon logisch nadenken.