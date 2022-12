Het gaat steeds meer over wie iets zegt in plaats van wat iemand zegt.

En daar wordt het niet gezelliger van aan tafel.

Identity-politics heeft het overgenomen.

Van BLM en Woke en Sylvana tot aan de FvD (Factfree voor Demagogie) en PVV (en die hebben dat echt niet nodig).

Stel.

We maken een bananen partij.

We eten bananen, we laten anderen ermee uitglijden.

We hebben een banaan als logo (in plaats van een tomaat) in de vlag

We hebben rituelen met bananen-rokjes en we houden trots een banaan omhoog bij meetings.

Iedereen komt in het geel.

En de hoogste banaan van de partij gaat nergens echt op in, factfree, geen argumenten, 'ik ga over mijn eigen woorden'-tactiek.

En hunnie zijn tegen ons natuurlijk.

En de leden voelen zich verenigd en sterk als groep.

En ze kunnen elkaar eigenwaarde weer omhoog helpen en proosten met een bananen-drankje.

Dan kun je in een groepje roepen dat de aarde banaanvormig is, dat verandert niets aan het feit dat de aarde rond is. Als een pannenkoek.

Laat die verdraai-verhalen maar aan Poetin over.

Die schijnt zich daar wel mee te vermaken.

Maar argumentatieloze reacties, daar zijn er wel meer mee bezig.

Misschien moeten we er een prijs voor uitreiken.

De politicus die de meest argumentloze reacties kan geven.

Sophie Hermans hoort alvast tot de genomineerden.