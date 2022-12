De nadruk lag op het vaccineren van risicogroepen dus een verband zou op zich best logies zijn. Alsnog goed om het wel te onderzoeken. Er is sinds het uitbreken van corona nog bar weinig onderzoek in Nederland gedaan, we weten nog steeds niet of besmettingen tijdens lockdown kwamen door scholen, theaters, supermarkten of bouwmarkten, terwijl 99% van het beleid gebaseerd was op de aanname dat we dat wel wisten. Het sprookje dat 1,5m in vliegtuigen niet nodig was bleek niet op onderzoek gebaseerd, alleen in het buitenland werd onderzoek gedaan naar besmetting in vliegtuigen met "filters" en daar bleek uit dat 15m nog niet genoeg is als je in een blikken buis zit.