Ah, ja. Het gangbare gedachtegoed is natuurlijk dat er met transgendermensen vooral helemaal niets aan de hand is behalve dat ze met het verkeerde geslacht geboren zijn, de maatschappij hen het leven om die reden zuur maakt en al hun leed verholpen wordt door een geslachtsverandering zoveel mogelijk aan te moedigen en te accomoderen. En om dat standpunt even te benadrukken tijdens een discussie over """transfobie""" in de journalistiek (bestaat niet) zet de organisatie twee medewerkers van Slachtofferhulp paraat in de zaal.

"Transfobie is een ingewikkeld en voor velen pijnlijk onderwerp. Daarom zitten er tijdens dit programma twee vrijwilligers van Slachtofferhulp in de zaal. Gaat het even niet, dan kun je bij hen terecht voor steun."

Weet je wat het grootste probleem van de journalistiek in het trans-dossier is? Dat de journalistiek de verboden vraag niet durft te stellen. Die luidt namelijk: is genderdysforie voor veel jongeren niet juist een symptoom van/comorbide aan een daaronder liggende primaire psychopathologie, en daarmee dus helemaal niet de 'aandoening' die zo overdreven geaccommodeerd moet worden?

Maar transfobie in de journalistiek

Many such stories

Kleurrijk panel