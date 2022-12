Geen eigen huis, steeds meer plekken onder de zon. In 2024 wordt de 18 miljoen aangetikt, in 2034 de 19 miljoen en in 2056 de 20 miljoen. CBS-sociologe Tanja Traag: "We verwachten dat op termijn het geboortecijfer verder omhoog zal gaan door de jonge vrouwen die naar Nederland zijn gekomen en vervolgens kinderen krijgen." Want uiteraard is migratie de grootste motor achter de groei.

CBS: "De laatste jaren groeide de bevolking vooral door buitenlandse migratie. In 2022 immigreerden iets meer dan 400 duizend mensen naar Nederland, waarvan ruim een kwart uit Oekraïne. Naar verwachting zal de bevolking ook in de toekomst vooral groeien door buitenlandse migratie. Na een daling in 2020 trok de buitenlandse migratie in 2021 en 2022 weer aan. De immigratie was hoger, terwijl de emigratie lager was. Naar verwachting zal de immigratie de komende jaren afnemen. De emigratie zal verder toenemen, omdat een deel van de immigranten na een aantal jaren ook weer vertrekt."

Maar, wees gerust. De groei wordt ook verklaard doordat u het allemaal nog mee mag maken, omdat u langer leeft. Dus, kunt u het allemaal niet meer aanzien én geeft u om de draagkracht van het Nederlandse weefsel, sterf dan gewoon iets eerder.

Iets met cijfers of zo