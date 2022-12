Politie en veiligheidsregio's maken zich op voor de aanstaande jaarwisseling en de blauwpetten beginnen vast met dreigen in het AD. Dit jaar is het toegestaan om vuurwerk af te steken, maar als mensen zich vervelend gaan gedragen, dan stuurt Ome Agent aan op een landelijk vuurwerkverbod. "Ik hoop echt dat mensen inzien dat schade aanbrengen aan spullen van anderen niet langer acceptabel is. Dat oud en nieuw niet een leuk verzetje is waar je alles maar straffeloos kunt doen. Als de situatie op te veel plekken weer gierend uit de hand loopt, dan kunnen wij niet anders dan blijven aandringen op een landelijk vuurwerkverbod." Het is een bekende kramp die jaarlijks terugkeert. Vallen dronken tokkies hulpverleners lastig? Legaal vuurwerk verbieden! Blaast u met een illegale cobra69 een brievenbus op? Fonteintjes in de ban! Steekt u een auto in de fik omdat Marokko ook in het nieuwe jaar voetbalt? Alle sterretjes verbieden! Het voelt alsof ze drankmisbruik proberen terug te dringen met een koffieverbod. Terwijl het vooral een wanhopige poging is om de aandacht af te leiden van het eigen onvermogen om de huidige verboden te handhaven en dat weten ze zelf donders goed, zo blijkt als het gaat over vuurwerkvrije zones. "Als een groot deel van de inwoners zich niet aan zo’n verbod wil houden, is het ook voor ons een onhoudbare zaak." Een onhoudbare zaak lijkt ons inderdaad de juiste omschrijving voor een landelijk vuurwerkverbod, dus doe maar gewoon niet.