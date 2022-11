Zo, dat was een bagger wedstrijd. Niveau 4e klasse onderbond. Gelukkig hadden de slavenbdrijvers wat spul op de tribune gegooid met allemaal dezelfde t-shirts en godverdomme paspoortloze paupers wel juichen als je in beeld komt want volgens FIFA "It's all about the fans." Burp & sure. Nope, it's all about the cash.

Ik doe daar overigens verder niet moeilijk over maar ben aub niet zo schijnheilig hypocriet. Als ik hypocriet wil zijn kan ik net zo goed de DWDD kijken (hunch hunch notch notch.).