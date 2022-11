Gertjan Segers kijkt niet. Frits Abrahams moet het misschien niet doen, maar doet het wel. Emma kijkt niet want dat is een klap in het gezicht van de arbeiders. Jesse Klaver kijkt niet in het café, wel thuis. Tena Lady kijkt 'geen minuut'. Thuis kijken mag wel, in de kroeg kijken mag niet. Erdal Balci twijfelde, maar wil deel uitmaken van de hoop en dus kijkt hij wel. Dimple kijkt niet want er sterven mensen. Robert Hofstee kijkt niet. Hans Snel kijkt wel, maar hij koopt zijn schuld af bij Amnesty. Enzio Bakker en Ruben van Vliet kijken niet. 19Laura_96 kijkt niet. Dan heb je ook mensen die wel kijken, maar met de rolluiken dicht. En allemaal moeten ze laten weten dat ze van die enorme voetbalfans zijn.

Nou mensen, allemaal van harte gefeliciteerd met jullie dappere standpunten. Jullie zijn de opkomende backs in de counter tegen Qatar. Van harte gefeliciteerd met jullie plekje op de hoogste trede van het Erepodium van Verzet. Het is allemaal zo dapper en prachtig dat jullie niet of hoogstens stiekem kijken en dat allemaal moeten benoemen in de krant. Kennelijk is het heel moeilijk te rijmen dat A) Qatar (al heel lang, zie ook reacties hier) een streng religieus schijtland met achterlijke normen en waarden is, maar B) het prima is om wél gewoon lekker voetbal te kijken. Zoals Louis van Gaal al zei: als je niet wil kijken, dan kijk je maar lekker niet. Maar dat gelúl. Dat gelúl. En nu is er de overtreffende trap in de vorm van Arno Vermeulen, een wandelende maandverband uit 1942 die commentaar moet geven en nu al een paar weken worstelt met DE TOON. Mag hij wel enthousiast zijn? Of wordt ook hij dan weggecounterd door de cancel? Het antwoord is: nee Arno, dat mag je niet, want als jij enthousiast bent, trappel je op de slavenlijken en zijn die 6.500 arbeiders voor NIETS gestorven. Dat je het even weet.

Vanaf zondag, gewoon hier op GeenStijl: verslag van de belangrijkste wedstrijden op het WK! Hup Holland hup.