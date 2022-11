In het AD wordt hij gequote: "Toen Infantino naar Doha kwam, ging hij op bezoek bij een aantal accommodaties voor migranten. ,,Ik werd mee teruggenomen naar mijn kindertijd." Ja, hoor. In Zwitserland werden de arbeidsmigranten actief doodgewerkt. Rot toch op man.

Hij schijnt ook gezegd te hebben: "Vandaag voel ik me Qatari. Ik voel me Arabier. Ik voel me gay." Een gay Qatari. Mooi. Ga dat dan, als Qatari uitleggen bij het politie-bureau. Dan blijven wij verder ook verschoond van dit soort onzin.

En over de arbeidsmigranten: "Qatar helpt deze mensen en geeft ze een toekomst en een beter salaris." Degenen die het overleven zijn marginaal beter uit.

Het is grappig om te zien hoe mensen die geconfronteerd worden met hun eigen falende beleid dit tot in den treure blijven verdedigen. Dat is een vrij standaard reactie op cognitieve dissonantie, ofwel de plotselinge confrontatie met de realiteit.