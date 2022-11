Gut, die verontwaardiging omdat zoiets in het nieuws was. Maar echt betrokken is geen van die deugers. Immers interesseren ze zich helemaal niet voor misstanden of mensenrechten. Waarom niet demonstreren tegen de Indonesische kolonisatie van Nieuw Guinea, en de onderdrukking van de mensen daar? Of Dubai, dat op dezelfde wijze uit de grond is gestampt? Et cetera, et cetera.

Deugen voor de bühne. Voor de mensen in je facebookzeepbel. Goedkoop namaak activisme.