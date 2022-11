Als u ook al op het balkon stond te klappen voor de zorg is de volgende oproep helemaal iets voor u. Applaudisseren voor arbeidsmigranten in Qatar. Zo van: bedankt jongens dat jullie zijn gestorven zodat de bobo's van de FIFA tussen de wedstrijdjes door jullie grafstenen gebruiken als dienbladen voor het serveren van wodka en kaviaar. Bedankt bedankt bedankt. "'Doe je iets kleins en simpels met een grote impact', zegt Gerard Arink, voorzitter van de Pro2Foundation, over het initiatief." Dan hebben we nieuws voor Gerard: een applausje hier of daar zorgt er niet voor dat de dode arbeidsmigranten terugkomen, een applausje zorgt er niet voor dat streng islamitisch schijtland Qatar ineens liev doet voor de homo's en een applausje zorgt er ook niet voor dat Qatar in de toekomst wel aardig gaat doen voor de arbeidsmigranten, want als het WK is afgelopen vinden al die mensen die 'MENSENRECHTEN IN QATAR' nu bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan wel weer een andere kwestie om zich druk over te maken en dan gaat Qatar gewoon verder met waar het gebleven was: uitbuiten van mensen, onderdrukken van de vrije meningsuiting en vrije pers, vrouwen discrimineren, homo's haten en mensen na schijnprocessen in de gevangenis pleuren. Dat doet Qatar trouwens al een miljoen jaar. Enfin, baat het niet, dan schaadt het niet enzo, als u kijkt bent u een halve nazi maar als u dan toch kijkt, dan maar de handjes op elkaar in minuut 65! HUP ARBEIDSMIGRANTEN!