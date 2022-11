Reisadvies van BuZa hieronder. Ik krijg sterk de indruk dat Qatar een Islamitisch land is.

Kledingvoorschriften en gedrag

Kledingvoorschriften zijn in Qatar anders dan in Nederland. Voor zowel mannen als vrouwen is het bijvoorbeeld aan te raden bedekkende kleding te dragen (schouders en knieën bedekt).

In het algemeen geldt voor iedereen dat lichamelijk contact tussen geliefden in het openbaar niet op prijs wordt gesteld.

LHBTIQ+

In Qatar is shariawetgeving van kracht. Homoseksuele handelingen zijn strafbaar. In het algemeen is seksueel en lichamelijk contact in het openbaar niet toegestaan. Er is sprake van discriminatie tegen lhbtiq+ personen (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer personen of personen die hun gender of seksualiteit anders omschrijven dan cis gender of heteroseksueel). Houd hier rekening mee.

Buitenechtelijke relaties zijn strafbaar

Het hebben van een buitenechtelijke relatie, een relatie met iemand anders dan uw wettelijke echtgeno(o)t(e), is strafbaar. Als ouders bij zwangerschap of bij de geboorte van een kind in Qatar niet gehuwd zijn, kan dit tot vervelende en langdurige problemen leiden.