Er is weer eens een heuveltje om op te sterven. Nee, niet om helemaal op te sterven, meer een heuveltje om een beetje ziek op te worden. Je haar afknippen voor de vrouwen in Iran. De Ice Bucket Challenge voor sociaal-cultureel geëngageerde types. Klappen voor de zorg, maar dan knippen voor vrouwen die in de gevangenis worden gefolterd door minions van de politieke islam, omdat mevrouw haar hoofddoekje toevallig niet correct heeft gedragen. Dat haren afknippen is overgewaaid uit Frankrijk, zoals u kunt lezen in een NOS-stukje waar het woord 'islam' precies 0x valt, en nu zetten hier allemaal van die Mariekes en Sonja's de schaar in het haar. Meestal is het niet meer dan een beetje bijpunten. Een gebeurtenis die ze met vier camera's vastleggen en deze beelden met tien hashtags op sociale media kwakken, zodat iedereen het te weten komt. Deze types zijn de Francisco van Joles in een Je Suis Charlie-shirt. Dwepen met de wolven, maar als er een schaap is opgevreten heulen met de lammetjes. Gisteren liet Dilan Dinges-Dinges (vvd) LIVE op OP1 zien hoe dapper ze is. Een schaartje in de dode punten. Het leverde haar een daverend applaus op.

Wat Dilan Dinges-Dinges eens zou moeten doen, is haar coalitiepartner D66 aanspreken op het salonfähig maken van een vrouwonvriendelijk dwangmiddel, een symbool van onderdrukking, een ideologisch instrument om de macht van de man boven de vrouw uit te stralen. Bij ons zit het rot gewoon van binnen, niet alleen op straat, maar in onze Kamer, bij Jane Fonda Sahla, die in tegenstelling tot de vrouwen in Iran strijdt vóór de hoofddoek. En dat is nog niet het ergste, Fonda is haar hele leven gehersenspoeld en geïndoctrineerd en voor haar is er toch geen weg meer terug, het ergste zijn die helper whitey maandverbanddragers als Jan Paternotte, die halverwege het denkproces kortsluiting hebben gekregen en zichzelf nu in de allerscherpste bochten moeten wringen om deze kromme rabiate vrouwenhaat weer recht te lullen. Types als Jesse Klaver, die gedwee de ogen sluiten als ze geconfronteerd worden met het feit dat partijgenoot Kauthar Bouchallikht een rol had bij een Haagse Hamasvergadering waar antisemitische hakenkruizen te zien zijn. Zolang deze ruggengraat van rubber is zal er NIKS veranderen en zéker het bijpunten van een paar haren gaat daar precies niks bij helpen.

Onze eigen minister van Buitenlandse Zaken mag met hangende pootjes op audiëntie bij de ayatollah, het hoofd gekneveld, als een onderdaan, want respect voor historie en cultuur blabla. Daar heeft het dus NIKS mee te maken: het is een regelrechte schoffering, een klodder spuug in het gezicht, van al die Iraanse vrouwen die knokken voor vrijheid, tweederangs burgers die klappen krijgen of in de gevangenis worden gegooid als ze tornen aan die hoofddoek. Jeanine Hennis, uitgerekend een partijgenoot van Dilan, die stemmig gitzwart verkleed als een slavin een extra wig sloeg in de kloof tussen man en vrouw. In Nederland is een hoofddoekjesverbod (alleen al voor bepaalde publieke functies) geen vanzelfsprekendheid, maar inzet van een maandenlange, nee, jarenlange discussie of recht en krom, zwart en wit en kwaad en goed. In Nederland roeren radicale mafketels uit Qatar, Saudi-Arabië, Koeweit en leden van de Moslimbroederschap met dikke vingers door de pap van de moskeeën en we staan erbij en we kijken ernaar. In Nederland moeten duizenden meiden verplicht met hoofddoek over straat omdat ze anders klappen krijgen van broer of vader. In Nederland hebben we bijna 500 gebouwen waar vrouwen niet door de hoofdingang naar binnen mogen. In Nederland schalt de azaan vier keer per dag door de luidsprekers van de moskee en er is geen politieke partij die er iets aan doet. In Nederland haalt de vvd ONDER LEIDING VAN DILAN YESILDINGES scheepsladingen aan staatsgevaarlijke IS-vrouwen terug, meestal gecommuniceerd op een dinsdagavond of een vrijdagmiddag, als iedereen aan de zuip is en Dilan Dinges zo min mogelijk gezichtsverlies lijdt omdat ze eerder nog stoer riep het niet te zullen doen. Het is allemaal leuk en aardig hoor, een beetje onkruid uit je hoofd halen, maar misschien moeten we eens een keer beginnen bij de wortel.

APPLAUS GRAAG

