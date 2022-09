Als er toch iets is waar ik een periodieke bloedspuwing van krijg, dan zijn het dit soort berichten over de 'terughaalacties' van het kabinet mbt deze smerige IS ratten.

Het begon in juni 2019 met het 'ophalen' van 2 zg weeskinderen; die hadden in dat (voormalige) kalifaat of ze zaten al in zo'n kamp Al Hawl of Al Rojh geen vader en moeder meer. Nu komt dat eerste - geen vader - daar wel vaker voor (gelukkig, wat mij betreft), omdat die 'gesneuveld' zijn in de strijd tegen de ongelovigen (=andersdenkenden), maar deze twee kinderen hadden dus ook geen (biiologische) moeder meer; werden daar wel verzorgd door een andere IS dame, had ik destijds begrepen. Maar goed, de Nederlandse regering besloot toen, bij hoge uitzondering, om die kinderen, hierheen te halen. Waar ze nu zijn, wie ze opvoed, hoe het met ze gaat, daar hoor of lees je vervolgens nooit meer iets over.

Maar toen begon dat nieuwe fenomeen te spelen dat die ratten recht hadden om hun eigen rechtszaak(je) fysiek bij te wonen, omdat de rechter anders dreigde hun rechtszaak(je) stop te zetten. In plaats van dat Grapperhaus, of nu dan Dilan Yesisgoz, zegt: ''I'll take my chances. Ik ga alles op alles zetten om die ratten buiten de deur te houden, en slaagt er toch eentje in hier binnen te sneaken, nou, dan hoeft die niet verder terecht te staan, hetgeen toch altijd resulteert in een Mickey Mouse strafje.'' Maar niks hoor. Schijterig als uiteindelijk alle Nederlandse gezagsdragers zijn, werd eerst in juni 2021 die smerige rat uit Gouda, Ilham, en haar drie kalifaatkinderen, ingevlogen, en in februari van dit jaar, maar liefst 5 van die ratten plus hun 11 kinderen tegelijk.

Dan hebben we nog die twee ratten die Turkije 'gewoon' op het vliegtuig naar Amsterdam zette, waarvan van één, Fatima uit Tilburg, het Nederlanderschap al eerder was ingetrokken. Aan de hevige protesten van Nederland om die Fatima hierheen te sturen, hadden de Turken volkomen schijt. En die andere, 'mooie Angela' (''Ik was een dom gansje'') kreeg de tot nu toe hoogste straf die opgelegd is aan een ISer: 4,5 jaar (terwijl de eis van het OM 6 jaar was: de max straf voor lidmaatschap van een terroristische organisatie; meer kun je die ratten überhaupt niet opleggen, want meer is niet te bewijzen). Hoe het staat met die Fatima, die feitelijk al jaren in Marokko had moeten zitten, want is Marokkaan, geen Nederlander meer, lees je dan weer niks over. Ze zou de intrekking van haar Nederlanderschap gaan aanvechten, was het laatste dat ik over haar las, maar dat is alweer een hele tijd geleden.

En nu worden er dus maar liefst 12 smerige IS ratten met 29 kinderen ''opgehaald''.

Het maakt me zo verschrikkelijk kwaad. Deze lieden horen niet thuis in de Nederlandse samenleving, die hebben zich jaren geleden van ons afgekeerd, en zijn tot hun kruintjes afgevuld met haat tegen alles wat westers en Nederlands is, geëmigreerd naar Syrië om zich aan te sluiten bij de meest weerzinwekkende islamitische moordenaarsclub uit de geschiedenis.

En die kinderen? Die zijn niet mijn verantwoordelijkheid, ook niet die van jou, on van ''ons'', of van Nederland. Die kinderen zijn de verantwoordelijkheid van hun ouders/moeders, en die willen we hier niet meer hebben in onze samenleving. Dat zou de redenering moeten zijn. 80% van die kalifaatkinderen is trouwens dáár geboren, die hebben geen enkele link met Nederland, en die 20% die destijds als klein kind mee is genomen naar het kalifaat, zijn na al die tijd ''verkalifaat'' (zoals kinderen ook kunnen verwesteren, als excuus om maar weer een permanente verblijfsvergunning te vertrekken). Die zijn bovendien ouder, hebben waarschijnlijk met wapens geoefend, executies moeten bijwonen, kortom , die zijn potentieel uiterst gevaarlijk. Moet je niet in je samenleving willen hebben rondbanjeren.

Ik heb het al vaker hier geschreven: door deze lieden terug te halen, verzaakt de regering hun eerste en belangrijkste opdracht: Nederland en de Nederlanders beschermen tegen gevaren en dreigingen 'van buiten'. Met het terughalen van deze smerige ratten speelt de regering Russische roulette met de levens van onschuldige Nederlanders.

Het is een schande.