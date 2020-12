Het lastige met moslims en Gaza-demonstraties is dat ze twee dingen bevestigen:

- in gevallen van een conflict kiest de moslim altijd voor de mede-moslim, ook al schiet die, zoals in dit geval, met raketten op burgerdoelen van de andere partij, en is er een actieve terroristische groep aan die weerstand verbonden. Die beschietingen van burgerdoelen worden nooit expliciet veroordeeld.

- moslims demonstreren niet in vergelijkbare gevallen voor de Christenen. Ik heb bijvoorbeeld nooit een demonstratie met moslims (trouwens ook niet met brave linkse mensen) tegen het racistische Indonesische regime (Papuan Lives Matter, om maar eens wat te noemen), de discriminatie van christenen in Ghana, of de discriminatie van christenen de overheid in Turkije. Idem voor LHBTGRUWI-rechten. Waarom niet: dat zijn islamitische regimes. Zie punt 1.

En dat is meteen het lastige hier: deze dame neemt - obligaat - afstand van de hakenkruizen en het anti semitisme, maar niet van de lieden die in Gaza achter het terrorisme zitten.

En hoewel het lijkt alsof ze daar als een soort vrijheidsactiviste staat, staat ze daar slechts het (wederom) obligate islamitische standpunt te verkondigen dat Palestijnen goed zijn en Israëli's fout. Zou ze daadwerkelijk begaan zijn met het lot van de onderdrukten in de wereld, dan zouden we haar ook zien bij demonstraties tegen het Turkse regime. Tegen het Indonesische regime. Tegen het Ghanese regime.