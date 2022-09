Tuurlijk, (s)LINKS!!! begon dit al schoorvoetend toe te geven toen ze ineens moesten kiezen tussen cringe lord Elon Musk en The Golden Lion. Maar nu begint de weerstand definitief te verdwijnen. Bovenstaand bijvoorbeeld NBC News producer Manny Fidel met een heuse powerpoint-presentatie van 10 minuten over waarom Trump een komedie-genie is. En onderstaand bijvoorbeeld weer een tweet die gisteren viral ging (omdat het waar is). Enfin, de zwarte gemeenschap adoreert hem inmiddels ook over de hele linie openlijk. De Latijnen onder leiding van UFC's Jorge Masvidal - behalve die drie (netto) die zichzelf Latinx noemen - ook. En nu smelten de witte liberalen ook al.

Kortom, 2024 is BINNEN. Wel extreem jammer dat die verachtelijke debielen uit de esthetisch-retorische onderklasse op rechts als Matt Gaetz, die ten diepste gestoorde Marjorie Taylor Greene en die vreselijke Lauren Boebert in Trumps kielzog dan ook een plekje aan tafel krijgen. Want Trump ziet enkel en alleen loyaliteit en is helaas blind voor de esthetische en retorische gebreken van z'n loyalisten. Trump is het enige leuke aan de Trump-beweging, en misschien DeSantis.

Minstens voor de helft waar!

Is gewoon zo

Nieuwe powerhouse uit de esthetische hogere middenklasse op rechts: Kari Lake