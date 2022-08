Volgens ingewijden het enige voordeel van Afro-Amerikaans zijn: een onbegrensde N-word pass. En we doen hier even een naar goed gebruik een voorspelling puur op basis van wat er op internet in de lucht hangt en niet op basis van """onderzoek""": Trump kandideert zich in 2024 en wint met een LANDSLIDE. Waarom denken we dat? Omdat de gevoelde richting van de tijd op Black Twitter indicatief is voor hoezeer de white mainstream iemand gaat durven omarmen. Immers; als de blacks je steunen, dan móét je wel gangbaar zijn in de bredere (blanke) mainstream. En dan hebben we het nog niet eens over de Latijnen. Waarom won-ie vorige ronde dan niet, vraagt u? Dat ligt eraan aan wie je het vraagt! Eindeloos anekdotisch bewijs, na de breek.