Trump noemt Musk "another b*llshit artist"

Elon reageert

Misschien wel de verdrietigste scheiding sinds Trump en generaal Mad Dog Mattis uit elkaar gingen, want oh broer was dat een all American dream team. Trump was voorheen (terecht) lovend over Musk en zei hem te willen beschermen: "I was worried about him because he's one of our great geniuses. You know, we have to protect Thomas Edison, and we have to protect all of these people that came up with originally the light bulb and the wheel and all of these things. And he’s one of our very smart people, and we want to cherish those people."

Nou, aan de romance is nu een eind. Elon zei afgelopen 15 juni dat hij voor het eerst Republican gestemd heeft, maar dat was plaatselijk op Mayra Flores voor Texas' 34th Congressional District. Hij heeft in ieder geval nooit publiek gezegd dat hij voor Trump gestemd heeft, al is dat in principe echt niet zo ver gezocht. Bovendien steunde z'n PayPal-makker Peter Thiel Trumps campagne zelfs tweemaal actief en steunt hij Trump-achtige kandidaten nog steeds.

Trump licht toe

Elon reageert

Elon stemde voor het eerst Republican, maar niet op Trump, zegt-ie

Lol (en deleted?)

De linkse consensus over bovenstaande meme lijkt trouwens te zijn dat ze Elon meer haten. Omdat Trump oprecht grappig is en Elon voornamelijk cringe. Wat zo is.

Andere, betere tijden