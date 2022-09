In bepaalde kringen wordt het bovenstaande campagnefilmpje van Ron Desantis voor de midterms "tot nu toe de beste van deze cyclus" genoemd, hier en daar wordt het zelfs het beste filmpje in een decennium genoemd. En toegeven, kijkt prima weg, zo'n filmpje over de man die Florida het enige normale grondgebied ter wereld hield, de gehele staat open hield en daarmee uitkwam op nagenoeg dezelfde sterftecijfers als covid-goelag New York. Gaf en geeft te denken.

Maar, is deze campagne en het aanstaande momentum voor DeSantis ook genoeg om in 2024 een POTUS-run te doen? Het is tot nu toe in ieder geval de enige Trump-Republikein die naast Trump zelf daadwerkelijk een kans maakt in het Trumpisme, omdat Trump-stemmers evenzo (en begrijpelijk) gek zijn op DeSantis.

Enfin, in Zuid-Amerika trapt totale-kampioen-zolang-je-niet-naar-z'n-opvattingen-vraagt Jair Bolsonaro ook een soort campagne af met, ja, goede vraag. Maar leuk is het wel - en bovendien echt.

En Bolsonaro doet niet onder met: (?)

Maar nu al de echte Midterm-winnaar: Dash Dobrofsky (geen parodie)

Ook niet verkeerd: deze fan-made voor Trumps 2024 run!

Looool

Off topic maar wel leuk