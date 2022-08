@Basil Fawlty | 16-08-22 | 11:31:

Kijkt u wel eens Duitsche Staats-tv? Wij wel. Als u dacht dat de woke sterk was in de NPO, Meine Güte, daar gaan ze nog een currywürstje of twee d'r overheen hoor. Series, tatort, Tagesschau, spelletjes, Zum über deine Nacke zu Kotzen Alter. Klima doomsdayberichtgeving sowieso in ieder nieuwsbericht, regenboogjesreportages over debiele dorpen met een multigender stoplicht, de helft van de cast van iedere serie is hoofddoekdragend, minstens bi en/of een baard.... En dan hebben we het nog niet gehad over hoe de berichtgeving daar is aangaande de oppositie-rechtsen en alternatieven....

Dat moet kortom een beerput zijn die zelden vertoond is in het keurige na-oorlogse Duitsland.