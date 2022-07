Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het 'bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet'. En gisteren onthulde BNR dat de voormalige baas van de NPO, Shula Rijxman (die het heel erg vervelend vond dat iedereen haar afschilderde als D66'er en tegenwoordig wethouder is namens D66), had verzuimd een privé-vakantie met staatssecretaris Sander Dekker te melden.

Dat laatste sluit mooi aan bij een andere kwestie die nog steeds niet onopgehelderd: weet u nog dat Shula Rijxman tegen NRC zei dat het helemaal niet zo gek was dat zij als baas van de NPO campagne-adviezen had gegeven aan Sigrid Kaag (bekend van tv)? "Natuurlijk heb ik Sigrid Kaag weleens geadviseerd, want ik ken haar goed", zei Rijxman daarover. "Maar ik ken ook andere politici goed. Ik geef iederéén adviezen, niet alleen D66."

Sinds gisteren weten we dus dat die adviezen waarschijnlijk ook aan haar oude baas Sander Dekker gaf. Maar het blijft natuurlijk een opvallende uitspraak, die nogal wat vragen oproept. Vragen die staatssecretaris Uslu van Media duidelijk niet wilde beantwoorden. "Ik ben niet anders op de hoogte van de contacten tussen mevrouw Rijxman en mevrouw Kaag dan in berichtgeving in de media aan de orde is gekomen. Ik ben niet op de hoogte van de mogelijke inhoud daarvan", schreef ze aan de Kamer.

Gelukkig bestaat er in Nederland de Wob Woo, de Wet open overheid. Wij van de GeenStijl dachten daarom: hee, de NPO is van ons allemaal, dus dan mogen wij allemaal best weten wat voor adviezen de door ons allemaal betaalde topvrouw aan "iederéén" geeft. Zegt ze bijvoorbeeld wel eens 'Geert, misschien eens een keer een andere kapper' of, 'kun je anders proberen iets lager te praten, Gideon'? Dus wij een Woo-verzoek optikken waarin we vragen om alle informatie over de adviezen van mevrouw Rijxman aan politici. We verwachtten snel en duidelijk antwoord, want als er één club immers voor transparantie zou moeten zijn, dan zijn het wel de bazen van al die spittende Wobwezels op het Mediapark. Toch?

Nou dat viel tegen

Vorige week kregen we namelijk een brief (p1, p2) van de NPO waarin wordt gesteld dat ons verzoek niet binnen de reikwijdte van de Wet Open Overheid valt. "We stellen vast dat de informatie waar u om vraagt geen betrekking heeft op handelingen waarbij de Raad van Bestuur van NPO openbaar gezag uitoefent. De informatie houdt geen verband met het nemen van besluiten in de zin van de Awb of de vaststelling van bindende regelingen. De informatie waar u om vraagt valt - los van de vraag of deze berust bij NPO - derhalve buiten de Woo-reikwijdte van NPO."

Wij zijn nog even druk met onze advocaat in conclaaf of deze redenering juridisch hout snijdt, maar wij voelen aan onze zwerende vinger dat er iets niet klopt. Want wat heeft er nou meer te maken met het uitoefenen van openbaar gezag door de Raad van Bestuur van de NPO, dan de verhouding van die Raad van Bestuur met de politiek? Zeker als de voorzitter van de Raad van Bestuur in het openbaar de keuze verdedigt om een kritiekloze door D66 beïnvloede documentaire over de lijsttrekker van D66 uit te zenden, zeker als die voorzitter erover klaagt voortdurend te worden aangesproken als D66'er en al helemaal zeker als die voorzitter vervolgens een nieuwe baan krijgt als wethouder voor D66.

U begrijpt: wij zijn nog niet klaar met deze zaak. Juridisiche tips en/of aansporing gaarne in de comments, en een eventuele bijdrage aan deze strijd voor openbaarheid gaarne op onze rekening. Want de NPO, dat zijn WIJ ALLEMAAL. Dankuwel!