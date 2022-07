Oh jongens jongens jongens. Op de dag dat het commissariaat een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de NPO start en Shula Rijxman (die het heel erg vervelend vond dat iedereen haar afschilderde als D66'er en tegenwoordig wethouder is namens D66) tegen BNR zegt dat haar relaties mede hebben bijgedragen aan de positieve ontwikkelingen van de publieke omroep én dat haar privérelaties nooit van invloed mogen zijn op de publieke omroep (lees dit hallucinante stuk), debatteert de Tweede Kamer over het vorige lijk in Rijxmans inloopkast op het Mediapark. Ze gaf namelijk niet alleen advies aan Sigrid Kaag, ging niet alleen op vakantie met Sander Dekker, maar had ook goede banden met een topambtenaar op het ministerie van OCW die een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou zette. Wij kunnen vooral niet wachten op wat Sjoerd Sjoerdsma (D66) tegen staatssecretaris Uslu (D66) en minister Dijkgraaf (D66) gaat zeggen over Shula Rijxman (D66). Maar eerst: Martin Bosma, bekend van internet. Livestream na de breek!

ONDERTUSSEN: wordt de boete voor Ongehoord Nederland bijna een ton

TO BE CONTINUED: Omdat het kabinet op alle vragen antwoordt dat het nog moet wachten op het onderzoek van de ADR, besluit de Kamer nu alsnog te wachten op dat onderzoek voor een nieuw debat.

Bijdrage Bosma

Verde podcast BNR over netwerkcorruptie NPO

Ook even luisteren voor anekdote Esther Voet over snoepreisje Shula Rijxman met o.a. Inge Brakman en Martijn van Dam en het NIEUWS over de klokkenluider die er helemaal klaar mee is

Okee we gaan al

Spoorboekje

