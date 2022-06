Moeten we nu alweer...? Dat kutmediapark ook altijd. De NPO is stom, hun Ombudsmuts is stom en ON is ook stom. Hoe debiel is het dat het meest overbetaalde mediaministerie van Nederland eerst een omroepje toelaat op basis van de eigen regels van de NPO, daarna met het spelregelboek in de hand bij het kantoortje van de doorgaans keihard snurkende Ombudsmuts aanklopt om op regeltjes te wijzen die bij andere omroepen al jáááren geleden in onbruik zijn geraakt. Uit de telex van de Ombudsmuts rolt vervolgens een hele lange zogenaamd evenwichtige klaagzang over meningen en feiten, met een heel klein voetnootje dat ook andere omroepen zich dit aan mogen rekenen, opgeschreven op een manier die proeft alsof de kritiek op voorhand opgevangen moest worden. En nu gaan de heilige goden van de Publieke Omroep in overleg met ON over hoe hoog de boete moet worden. Zenderbaasje Karskens, die vroeger brieven van mindere goden kreeg, is alvast helemaal over zijn theewater maar ook die oostindisch dove kwartel is stom, want hij kraakzuchtsteunt dat zijn "jonge omroep" het niet over "de gevolgen van massa-immigratie, doorgeslagen klimaatbeleid en de toenemende macht van de EU" mag hebben. Ja sure de NPO is echt superkut met hanslaroesperen maar dáár tornen ze dus niet aan - ze krabben wat aan de randjes van het nepnieuws dat met die onderwerpen mee komt bij Ongehoord Nederland. En zo is iedereen in deze hele dooie domme sneue casus weer zonde van onze zendtijd - en nog meer van het belastinggeld dat hier naar toe moet. Bom op het Mediapark wanneer? Liefst voor 27 juni, de volgende aflevering in deze stomme soap.