Wij hadden nog wel een paar vragen bij een opvallend fragment uit het Wob-verzoek over het Wob-verzoek over de documentaire over Sigrid Kaag. In een mail schrijft een ambtenaar van Buitenlandse Zaken: "wettelijk gezien kunnen we dit niet weigeren, er is geen goede weigergrond voor. Echter, COM (de directie Communicatie van het ministerie, GS) is verantwoordelijk voor de inhoud, dus als jullie dit willen lakken, kan dat, maar indien een bezwaar tegen het wob-besluit wordt ingediend zullen we dit moeten vrijgeven." Even verderop schrijft de ambtenaar: "Als COM dit gelakt wil hebben kan dat maar ook hier geldt: indien het een bezwaarzaak wordt dan moeten we dit vrijgeven" en "idem, als COM dit wil lakken kan dat voor nu maar jullie zijn verantwoordelijk".

Klip en klaar volgens ons. Hier suggereert de ambtenaar dus dat je best de Wet openbaarheid van bestuur kunt overtreden door passages te lakken die je niet mag lakken, en dan hopen dat de verzoeker niet naar de rechter stapt om de passages openbaar te maken. Maar volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken (die overigens binnen 45 minuten antwoord had op onze vragen, waarvoor dank, maar wat bij ons desalniettemin het vermoeden doet rijzen dat BuZa zelf toch ook wel een beetje is geschrokken van deze passage) is dit gewoon een discussie over de reikwijdte van de wet.

Wel gek dat in een discussie over de reikwijdte van de wet eigenlijk niet over de reikwijdte wordt gediscussieerd, maar over de mogelijkheid om de wet te overtreden, maar dat zullen wij dan wel weer helemaal verkeerd zien. Volgens het ministerie zijn de bedoelde fragmenten uiteindelijk gewoon openbaar gemaakt. Enfin. Zo ziet dus uw huidige bestuurscultuur eruit. Dan weet u dat. Complete set vragen GS + antwoorden BuZa na de breek.

Antwoorden in cursief

1) Wat is de functie van de ambtenaar die deze mail heeft opgesteld? – Het gaat om een reactie van een jurist aan een medewerker van de directie communicatie.

2) Vindt het ministerie van Buitenlandse Zaken het juridisch zuiver dat de Directie Communicatie beslist over het al dan niet lakken van passages in Wob-verzoeken? – DJZ hoort de juridische kaders te schetsen, COM heeft die gevolgd

3) Is het ministerie van Buitenlandse Zaken het met ons eens dat hier wordt gesuggereerd om passages te lakken, zonder dat daar een juridische grond voor is? Nee, er is geinformeerd naar/gediscusieerd over de reikwijdte van de WOB

4) Zijn de passages waarover dit wordt gesuggereerd uiteindelijk ongelakt verstrekt? ja

5) Over welke passages in het Wob-verzoek gaat dit exact? Zie hierboven en lees de originele wob

6) Worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken vaker passages uit Wob-verzoeken gelakt, zonder dat daar een juridische grond voor is? Dat is hier niet gebeurd

7) Is de ambtenaar die de mail heeft opgesteld aangesproken op het feit dat hij/zij hier voorstelt de Wob te overtreden? Dat voorstel is niet gedaan. Er is gediscusieerd over reikwijdte….

8) Zo ja, wat is er met deze kwestie gebeurd of zo nee, waarom niet?

9) Hoe beoordeelt het ministerie van Buitenlandse Zaken de bijgevoegde mail in het licht van de roep in de politiek om een nieuwe bestuurscultuur? BZ is transparant en ruimhartig geweest in het vrijgeven van documenten, zie het originele WOB verzoek

Wob-expert maakt dit gedrag vaker mee