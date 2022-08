Flightradar hapert momenteel een beetje, want iedereen en zijn Winnie de Poeh kijkt mee, maar SPAR19 met aan boord de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, Nancy Pelosi, lijkt nu definitief richting Taiwan te vliegen voor een historisch bezoek. China verbood het, maar dat hield Team America niet tegen. En terecht, want als we China laten bepalen wie wel en niet op bezoek mag komen is de onafhankelijkheid van het eiland al ingeleverd. Het Witte Huis benadrukte in de recente persconferentie dat het geen invloed heeft op het reisschema van congresleden en hoopt hiermee de politieke impact van Pelosi's bezoek te dempen, maar daar trappen de Chinezen natuurlijk niet in. Niet dat het uitmaakt, want die waren toch al naarstig op zoek naar een excuus voor nog meer militair machtsvertoon in voorbereiding op die langverwachte invasie. Een invasie die al met potlood in de agenda staat en misschien wel eerder komt als de Verenigde Staten zich te makkelijk laten wegsturen. Want wegblijven uit Taiwan zet echt geen demper op de Chinese expansiedrift, net zoals het ons distantiëren van Oekraïne de Russische invasie niet had voorkomen. Voor nu wordt het vooral interessant hoe de Chinezen gaan reageren. Ze hebben in ieder geval hun beide vliegdekschepen in de richting van Taiwan gestuurd, maar ook de Amerikanen hebben momenteel vier vliegdekschepen in de regio liggen. Pelosi's aankomst wordt iets voor vijven verwacht en dan gaan we zien op welke manier de wereld vergaat. Spannend!

UPDATE: Ze is geland. Wereld is nog niet vergaan.

LIVE: Aankomst-TV